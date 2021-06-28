KSK’de kombine telaşı

KARŞIYAKA'DA 5 yıldır bulunan transfer yasağını kaldırmak için seferberlik başlatıldı. Yeşil-kırmızılı taraftarların, yasağı kaldırmak için kulübe destek vermek amacıyla kombine bilet çağrısına yönetim sessiz kalmadı. En kısa zaman içinde üç sezonluk kombine biletlerin bin TL karşılığında satışa çıkarılması bekleniyor. Yönetimin, kombine biletlerinin tasarımını hazırladığı bu hafta içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Alsancak Stadı'nın yapımıyla birlikte gelecek sezon maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacak olan Kaf-Kaf, üç sezonluk kombine bilet satışından transfer yasağını kaldırmak için önemli bir destek gelmesini umut ediyor. Kombine satışında taraftarların yanı sıra, belediyeler, iş adamları ve camianın ileri gelenlerinin de önemli destek vermesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

KARŞIYAKA Genel Sekreteri Mehmet Yaya'nın transfer yasağına neden olan 96 dosyanın avukatları ve alacaklılarla temaslarını sürdürüyor. Yönetim, dosya sahiplerine alacaklarının yüzde 25'i karşılığında muvafakatname imzasını alma yolunda hamle yapıyor.