Karşıyaka'da aidat uyarısı

Olağan seçimli genel kurulunu 3.5 yıl aradan sonra ilk kez 3 Temmuz Cumartesi günü yapacak Karşıyaka'da yönetim üyelere aidat uyarısında bulundu.

Kulüp tüzüğü gereği kongre günü toplantının yapılacağı salonda aidat tahsilatı yapılmayacağını belirten yeşil-kırmızılılar, genel kurula katılabilmek için üyelerin kayıt tarihlerinden itibaren 3 takvim yılını doldurmaları gerektiğini hatırlattı.



Genel kurulda oy kullanacak üyelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan aidat borçlarını en geç 2 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kulüp merkezine yatırmaları istendi. Karşıyakalılar, sosyal medyada aidatların yalnızca kulüpte elden ödenmesine tepki gösterip banka hesabı yoluyla tahsilatların da kabul edilmesini istedi. Karşıyaka'da 3.5 yıldır başkanlığı sürdürüp yeniden aday olmaya hazırlanan Turgay Büyükkarcı, adaylığını yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak.