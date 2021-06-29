Karşıyaka'ya hiç bir zaman küsmem

KARŞIYAKA'DA camia içinden eski başkan ve yöneticilerin öncüsü olduğu futbol şubesini Karşıyakalıların yer alacağı bir oluşumla şirketleştirme projesi tepkiler üzerine askıya alınırken, şirketin fikrinin öncülerinden Cenk Karace, kulübe olan sevdalarının bitmeyeceğini, her zaman göreve hazır olduklarını söyledi. Cenk Karace, "Kulübümüzün 3-4 Temmuz'daki kongresinde yaşanan süreci anlatacağım. Şirket daha oluşmadan tartışmalar üretildi" dedi.

MODELİMİZ PEK ANLAŞILAMADI

Sosyal medyadaki hakaretlerin projeye sekte vurduğunu belirten Karace, "Hayata geçirmeye çalıştığımız model taraftarımız arasında anlaşılamadı. Sosyal medyadaki hodri meydan açıklamalarıyla, iftira ve hakaretlerle insanlar ürktü. Karşıyaka hepimizin sevdası ama şu anki şartlar şirketleşmeye müsade etmedi. Şirket sürecinin olumlu katkısı yönetimin transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırmaya çalışması oldu. Karşıyaka'yla ilgili aşkımız, hevesimiz geçmiş değil. Bağlarımız asla kopmaz. Camiamız ne zaman el uzatırsa o eli tutmaya hazırız. Uyumlu bir yönetimle branşlara sponsor olmaya da hazırız" diye konuştu