KSK’de başkanlığa yeniden aday olan Büyükkarcı hedeflerini anlattı

KSK'de 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan kongre öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olduklarını yönetim kurulundaki arkadaşlarının da katıldığı basın toplantısıyla açıkladı. 109 yıllık Karşıyaka'ya yakışır bir kongre olsun diyen Turgay Büyükkarcı, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle seçimlerimizi geçen yıldan beri yapamıyoruz. 200 yılda bir olan pandemi bizim dönemimizde denk geldi" dedi. Futbolda 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için çabaladıklarını belirten Büyükkarcı, "Açmak için yüzde 80'e yaklaştık.

BORÇ 89 MİLYON LİRA

Teknik adam sorunuyla ilgili de yakında bir müjde verebiliriz. Transfer yasağını açıp Karşıyaka'yı çok farklı yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz, biz pes etmeden mücadele edeceğiz. Yasağın kalkması için 29 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Ancak oraya kalacak gibi gözükmüyor. 15 Temmuz'a kadar bitmesini umuyoruz" diye konuştu. Son dönemde borçlarının çok artması camia içinde tartışma konusu olan Büyükkarcı, net borçlarının 89 milyon TL olduğunu bildirdi, "Borcumuz Yaşar Holding'in avans olarak verdiği rakamı düştükten sonra 89 milyon TL. Tüzükte yazan yüzde 3 borçlanma etkisini geçmedik, geçmişten gelen ağır faiz yükü var. Yönetime geldikten sonra 1 Ocak 2018-31 Mayıs 2021 arası dolar yüzde 127, euro yüzde 130 artmış. Buradan yüzde 3'ü aşmamış bir yönetimi sıkıştırmak, ibrayla tehdit etmek haksızlık" şeklinde konuştu.

SİRKET MODELİ GELİSTİRDİK AMA ZAMANI DEGİL

KSK Turgay Büyükkarcı, "Biz 1.5 senedir çeşitli şirketleşme modelleri üzerine çalışıyoruz. Şirketleşme için ortak lazım, ortakların parası lazım ama pandemi döneminde rafa kaldırdık. Şirketleşmeye karşı olduğumuz algısı yanlış. Kulübe faydalı olacaksa zevkle görüşürüz" dedi.

İLK HEDEFİ 1. LİG OLMALI

BAŞKAN Büyükkarcı, "Kesinlikle 3. Lig'den kurtulmalıyız. Bu ligden kurtulup ilk hedef 1. Lig'e çıkmak olmalı. Süper Lig'e ayakları yere sağlam basan bir şekilde çıkılmalı. KSK'nin en büyük sorunu sportif başarıdan öte birlik olmamak. Sürekli kendini hançerleyen bir markaya dönüyoruz" dedi.



KARŞIYAKA STADI'NDA ÇOK AZ YOLUMUZ KALDI

Gelecek dönem stat işiyle birlikte futbol organizasyonuna yoğunlaşacaklarını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarı, "Statta çok az yolumuz kaldı. Finansmanını İzmir BŞB'nin karşılayacağı bir sistem olacak. Mahkemeyi kazandık, imar barışı alındı, otoparkını Orman Bakanlığı'yla anlaşma yaparak çözdük. Sadece tahsis bekliyoruz. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İzmir'e bekliyoruz. Bu, yıllar süren bir süreç ama çok az işimiz kaldı. Normal kapasite 14 bin civarında olacak. Ayakta maç seyretme imkanıyla 2-3 bin daha artacak. 4 tarafı tribün olan proje olacak. Ön taraftaki binaya kulüp binamız ve müzemizi taşıyacağız. Gelir elde eden proje olacak." dedi.