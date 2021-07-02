FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak. Gruplardan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak KSK'nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Darüşşafaka organizasyonda ülkemizi temsil edecek.
Pınar KSK’nin kurası 7 Temmuz’da çekilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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