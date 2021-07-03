KSK’de kongre günü

Karşıyaka'da bugün 3.5 yıl aradan sonra ilk kez seçimli genel kurul yapılıyor. Yeşilkırmızılıların geçen yıl yapılması gerekip korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen olağan genel kurulu Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yapılacak. Kongrede bugün saat 15.00'te gündemin seçimler dışındaki maddeleri, yarın ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ise gündemin seçim maddeleri yerine getirilecek.

İKİ LİSTE KAPIŞACAK

Karşıyaka'da kongre öncesi 3.5 yıldır görevi yürüten mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra KSK Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik başkanlığa aday oldu. En son 29 Aralık 2015'te çift adaylı genel kurul yapan Kaf-Kaf'ta yeni yönetimin seçilmesinin ardından futbol takımının 5 yıldır devam eden transfer yasağının kaldırılıp, kadroya takviye yapılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor. Futbol şubesinin yüzde yüz haklarını alarak şirketleşme modeli projesini ortaya koyan ancak taraftarın tepkisi üzerine girişimlerini askıya alan grubun öncüsü eski başkanlardan Cenk Karace de bir konuşma yapacak.



OY KULLANMA YARIN

KARŞIYAKA'NIN 2 güne yayılan genel kurulu bugün başkanlık divanının oluşmasıyla başlayacak. Kongrede Başkan Turgay Büyükkarcı'nın konuşmasının ardından yönetimin çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi okunacak. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından iki rapor üzerine görüşmeler yapılıp, yönetim mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak. Kongrede yeni sezonun taslak bütçesi de oylanacak. Yeşil-kırmızılıların yarın ise aynı yerde yeni yönetimi seçilecek.