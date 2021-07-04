Kasapoğlu’ndan İzmir’e müjde

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları İzmir Protokol Törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, imzalanan protokolle İzmir'in sporunun ileriye taşınacağını belirtti. Protokolle İzmir'in ilçelerine yeni salon, spor tesisi, havuzlar ve gençlik merkezleri yapılacağını dile getiren Kasapoğlu, "Her branşa yatırım yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız sahalar ve havuzlarımız İzmir için ülkemiz için ayrı bir manayı ihtiva ediyor" dedi. İzmir'de 2002'de 59 spor tesisi olduğuna hatırlatan Kasapoğlu, bugün ise bu sayının 200'e yükseldiğini aktardı.

TESİS SAYISI HIZLA ARTACAK

KENTTE 19 yıl önce 5 bin lisanslı sporcu varken bugün bunun 306 bine çıktığını dile getiren Kasapoğlu, bu sayının da artacağını belirtti. Kasapoğlu, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da el ele vermeye devam edersek önümüzde hiç bir engel duramaz ve gençlerimiz yeteneğiyle, ahlakıyla, erdemiyle, karakteriyle bizleri her alanda çok daha yukarı taşıyacak. Biz buna inanıyoruz" dedi.

KSK STADI İÇİN DEV İŞBİRLİĞİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapooğlu dün Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Turgay Büyükkarcı ile Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Ak Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir BŞB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İZVAK Başkanı Ali Erten hazır bulundu. Yapılan toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu, yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Yalı Stadı ile ilgili müjdeyi verdi. ORTAK PROTOKOL VURGUSU

Kasapoğlu, en kısa sürede arazi tahsisinin yapılacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Gelenin nokta itibariyle biz bakanlık olarak bu süreçte işbirliği noktasında tüm teklifleri hep birlikte gerçekleştirme kararı aldık. Ortak protokolümüzle birlikte Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ve kulüple gerçekleştireceğimiz protokolle stadın tamamlanması. Karşıyaka'nın seyircisiyle ve camiamsıyla buluşması için işbirliğinin kararını almış olduk. Hem protokolümüzün hem de bundan sonraki tahsis sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını en kısa sürede Karşıyaka'nın yeni stadıyla buluşmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm milletvekillerimize ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.