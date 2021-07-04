Pınar KSK değişiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda büyük değişime gidiyor. Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak yeşil-kırmızılılar ilk olarak son 25 günlük sürede 3 oyuncusuyla yollarını ayırırken yeni kadrosu için kolları sıvadı.

İlk olarak Onuralp Bitim ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta içerisinde ise önce Metecan Birsen'e ardından da ABD'li pivot Raymar Morgan' veda etti.

MORGAN ASVEL'E GİTTİ

Onuralp Bursa'ya, Metecan da Fenerbahçe'ye giderken geçen sezonun en skorer ismi Raymar Morgan ise Fransız ekibi Asvel'e imza attı. Bu süreçte Telekom'dan Can Korkmaz ve Samet Geyik'le KSK'nin bu hafta içinde yeni hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.