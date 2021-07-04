  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Pınar KSK değişiyor

değişiyor

Onuralp Bitim ve ’in ardından Morgan da veda ederken ve Samet ile el sıkışan Kaf-Kaf’ın temasları tam gaz sürüyor

Pınar KSK değişiyor

4.7.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda büyük değişime gidiyor. Avrupa'daki grubu 7 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak yeşil-kırmızılılar ilk olarak son 25 günlük sürede 3 oyuncusuyla yollarını ayırırken yeni kadrosu için kolları sıvadı.

İlk olarak Onuralp Bitim ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta içerisinde ise önce Metecan Birsen'e ardından da ABD'li pivot Raymar Morgan' veda etti.

MORGAN ASVEL'E GİTTİ
Onuralp Bursa'ya, Metecan da Fenerbahçe'ye giderken geçen sezonun en skorer ismi Raymar Morgan ise Fransız ekibi Asvel'e imza attı. Bu süreçte Telekom'dan Can Korkmaz ve Samet Geyik'le KSK'nin bu hafta içinde yeni hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar KSK değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.