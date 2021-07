Büyükkarcı’ya güvenoyu

BOSTANLI Suat Taşer Sanat Merkezi'nde dün yapılan Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda Turgay Büyükkarcı ve Emre Sarıgedik başkanlık için yarıştı. Mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı 415 oy alarak rakibi Sarıgedik'in önünde yeniden başkan seçildi. Emre Sarıgedik ise 72 oy çıktı. 3.5 yıl sonra yapılan yeşil-kırmızılı kulübün seçimli genel kurulu iki gün sürdü. Sakin bir ortamda tamamlanan seçimlerde güçlenen yönetim kuruluyla yola devam Turgay Büyükkarcı'ya seçim sonrası taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

BÜYÜKKARCI FARKLI KAZANDI

SEÇİMİ büyük farkla kaybeden Emre Sarıgedik, "Turgay başkanımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra ona yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Camianın gösterdiği ilgiye çok teşekkür eden ve yeniden başkanlığa seçilen Büyükkarcı, "İki gün boyunca kulüplerine destek olmak için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzü daha iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde Karşıyaka kazanmıştır" diye konuştu.



"HER ŞEY KSK İÇİN"

Karşıyaka'da yeniden başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı, el ele verip çalışacaklarını kaydederek "Her Şey Karşıyaka için" dedi. Kongre sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Büyükkarcı yönetimi, seçim zaferini marşlar eşliğinde kutladılar.



İŞTE KSK'NİN YENİ YÖNETİMİ

TURGAY Büyükkarcı'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Serkan Ergüven, Levent Rıza Dağhan, Mehmet Yaya, Turhan Gürsel Urhan, Rebii Ahmet Dördüncü, Celalettin Doğanalp, Murat Günenç, Kerem Copcu, Haldun Ertan, İlter Köseoğlu, Cem Karas, İbrahim Palaoğulu, Murat Polat ve İrfan Ilgazlı. Yedekler, Emrah Akman, Can Yaya, Tolga Yağlı, Kazım Türk, Hakan İnan, Onur Akgün, Cüneyt Başak, Hasan Kızılaslan, Suat Metiner ve Özer Uğur. DİSİPLİN KURULU: Hüseyin Çalışkan, Gökhan Karagül, Mehmet Alp Bolevin, Süleyman Süha Özsağman ve Ufuk Kele. Varlık Kurulu: Akif Ersezgin, Mithat Sağlepçioğlu, Osman Avcı, Yusuf İzzetin Güven. Denetleme Kurulu: Ergün Okcay, Seyhan Evlioğlu, Engin Ciner. Sicil Kurulu: Noyan Uluğ, Fatih Bilgililer, Tuğrul Çınar, Egemen Dinçer ve Mehmet Kamil Karadeniz.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ