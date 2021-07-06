Birlikte başaracağız

KARŞIYAKA'DA olağan genel kurulda rakibi Emre Sarıgedik'e önemli bir fark atarak tekrar başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı önceliklerinin yakalanan birlik ve beraberliği sürdürmek olacağını belirtti. 3.5 yıldır Karşıyaka'da başkanlık görevini yürüten ve üç yıl daha göreve devam edecek olan Turgay Büyükkarcı, "Yaptığımız genel kurulda camiamız, kurumlarımz ve taraftarlarımız büyük destek verdi. Bu birlikteliği ve sinerjiyi en doğru şekilde yönetmek zorundayız. Başarılı olmak için birlik ve beraberlik şart. Bu havayla armamıza layık olmak ve daha yukarılara çekmek için çalışacağız" diye konuştu.

SIRA FUTBOLA GELDİ

BASKETBOL ve voleybolda sistemi oturttukları aynı oluşumu futbolda hayata getirmek için düğmeye bastıklarını belirten Büyükkarcı, "Tesisleşme, altyapı, sportif başarı ve yeni kurulacak takımla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Oluşturacağımız futbol aklı ile geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bunları yaparken sokağa atılacak bir kuruşumuz yok. Hesaplı ve planlı bir şekilde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SARIGEDİK: ATESTEN GÖMLEK GİYDİK

KSK'DE başkan adayı olan ve aldığı 72 oyla yarışı Turgay Büyükkarcı'ya kaybeden Emre Sarıgedik, "Mevcut yönetime karşı tepkiler vardı. Tek adayla seçime girilmesi KSK camiasının yanlışı olacaktır diye düşündük ve seçime 2 gün kala adaylığımızı açıkladık. Aday olarak ateşten gömlek giyerek çıktığımız bu yolda aldığımız her oy bizler için şereftir. Adaylığımın amacı yanlış giden mali tablonun altını çizmekti. Bundan sonra yeni yönetime başarılar diliyor ve her zaman desteğe hazır olduğumuzu belirtiyorum" dedi.

KSK'DE YÖNETİM GÖREV BÖLÜMÜ YAPACAK

KSK'DE tekrar başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı yönetiminin bu hafta görev bölümü yapması bekleniyor. Futbolda İbrahim Palaoğlu, basketbolda Cem Karas ve voleybolda Serkan Ergüven ile futbol altyapıda Murat Polat'ın şube başkanı olarak göreve devam etmesi bekleniyor.