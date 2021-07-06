Pınar Karşıyaka transferde hızlı

Pınar Karşıyaka transfer çalışmalarına hız verdi. ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmayı hedefleyen yeşil-kırmızılı ekip 2 yerli takviye daha yaptı.

Daha önce Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'la anlaşan Kaf-Kaf dün de Bahçeşehir Koleji'nden 27 yaşındaki uzun forvet Burak Can Yıldızlı ve Tofaş'tan 24 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz'ı renklerine bağladı. Burak, geçen sezon Bahçeşehir'de ligde 6.5 sayı, 5 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 2011-2014 sezonları arasında Sigortam Net. İTÜ BB. formasını giyen Burak, Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece, Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş formalarını da giydi. Berkan ise Tofaş'ta ligde 8.2 sayı, 5.7 ribaund, 1.6 asistle oynadı. 24 yaşındaki yıldız kariyerinde uzun bir süre Tofaş forması giyerken bir tek arada 2017-2018 sezonunda Sigortam. Net takımında mücadele etmişti.

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GEÇEN sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kadrosundan Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Raymar Morgan'ın farklı kulüplere transfer olduğu yeşilkırmızılı ekipte yapılan transfer hamlelerinin ardından Sek Henry, DJ Kennedy ve Nusret Yıldırım'la yeniden anlaşılması beklenmiyor. Pınar Karşıyaka'da daha önce prensipte anlaşılan Telekom'dan uzun forvet Samed Geyik'in ise transferinin gerçekleşmediği öğrenildi.