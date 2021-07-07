Kaf-Kaf’ta kura heyecanı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Avrupa'da şampiyonluğu kaçıran Pınar KSK'nin yeni sezondaki rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. KSK'nin dışında ülkemizi Beşiktaş, Darüşşafaka, G.Saray ve Tofaş'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

PINAR KARŞIYAKA 2.TORBA'DA

KURADA Pınar KSK ve Beşiktaş ikinci torbada, Darüşşafaka, G.Saray ve Tofaş ise 3. torbada yer alacak. Tüm Türk takımları organizasyona grup aşamasından itibaren katılacak.Yeni sezonda 4'ü ön elemelerden gelecek toplam 32 takımın grup aşamasında yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine de gidildi. İlk turda yine 4'erli 8 grup olacak. Çift devreli grup maçlarını lider bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise Play-In turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna kalacak. Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan kulüpler, mayıs ayındaki dörtlü finale katılacak.