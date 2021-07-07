Karşıyaka'da öncelik teknik adam

Karşıyaka'da 3.5 yıldır başkan olan Turgay Büyükkarcı yeniden başkan seçildikten sonra kolları sıvadı. Beş yıldır kapalı olan transferi açmak için girişimlerini sürdüren Büyükkarcı yönetimi, futbolu emanet edeceği teknik adam girişimlerine hız verdi. Yeşilkırmızılılar kurmayların, futbolun başına getirmek istediği teknik adamın, A Takımın yanı sıra tüm futbol altyapıyla yakından ilgilenecek biri olmasını planlıyor.

Futbolla A'dan Z'ye ilgilenecek bir teknik direktör arayışında olan Karşıyaka yönetimi temasta olduğu isimleri sır gibi saklıyor. Üç sezondur mücadele ettiği 3. Lig'den bu sezon kurtulmak isteyen Kaf-Kaf'ta göreve gelecek teknik heyetin, sportif başarının yanı sıra kulübe gelir getirecek genç isimleri de kulübe kazandırması isteniyor. İzmir kulübünde 1 hafta içinde yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor. Karşıyaka'da görev gelecek yeni teknik direktörün belli olmasının ardından iç ve dış transferde düğmeye basılacak. Göreve gelecek yeni teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturulacak. Öte yandan yönetim, transfer tahtasını açmak için alacaklı bulunan 96 dosyanın yüzde 80'i ile anlaştı. 15 Temmuz'a kadar kalan dosyalarla anlaşıp dönemsel olarak transferi açmayı planlıyor.

KULÜBÜMÜZE YAKISACAK

KARŞIYAKA'DA geçen sezon futbol şube başkanı görevini üstlenen yeni yönetimde de aynı görevi sürdürmesi beklenen İbrahim Palaoğlu, teknik direktör seçimi konusunda çok titiz davrandıklarını belirtti. Hem sportif başarı hem de altyapıyı ayağa kaldıracak bir teknik adamla anlaşmak istediklerini belirten Palaoğlu, "Bu ligden sıçrayıp üst liglere tırmanmak istiyoruz. Hedeflerimize kulübü taşıyacak bir teknik adamla anlaşmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.