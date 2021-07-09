Kasapoğlu’ndan ziyaret

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi oyunlara katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir araya geldi. Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala çalışmalarına son sürat devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Ziyarette; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da hazır bulundu.
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