KSK’de Güraçar sesleri

Misli.com 3. Lig'de transfer yasağını kaldırıp 5 yıldır altyapı ağırlıklı futbolcularla mücadele eden ve kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, teknik direktörlük için Erman Güraçar'la anlaşmaya yakın. Hem A takımı yönetecek hem de altyapılardaki tüm takımları koordine edecek bir teknik adamla anlaşmak isteyen yeşil kırmızılıların 47 yaşındaki Güraçar'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

EKİBİ DE HAZIR

Futbolculuk döneminde Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Manisaspor, Bucaspor dahil birçok kulüpte oynayan Güraçar, Buca'da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü Bld, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu'da teknik direktörlük yaptı. Adı geçen sezon da Karşıyaka'yla anılan Güraçar, sözleşme imzaladığı takdirde yardımcılıklarını yeşilkırmızılıların eski futbolcularından Ahmet Çağıran ve kaleci Antrenörü Süleyman Küçük yapacak. Karşıyaka, İbrahim Cezayir'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Ender Alkan'la da görüşmüştü.

EN BAŞARILI SEZONU

SON olarak Niğde Anadolu FK'da görev yapan Erman Güraçar, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini de yine burada yaşadı. 47 yaşındaki Güraçar, burada takımın başında sahaya çıktığı 13 karşılaşmada maç başına 1.69'luk bir başarı sağladı. Niğde, Güraçar ile geçen sezonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. sırada tamamlamıştı.

YÖNETİMİN İLK HEDEFİ TRANSFER YASAGI

GENEL kurulda güvenoyu aldıktan sonra kolları yeniden sıvayan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın ilk hedefi transfer yasağını kaldırarak yeni sezonda kulübü ayağa kaldırmak. Kulüpten alacaklı olan eski futbolcularla görüşen yönetim, önemli bir mesafe kat etti.