Petkimspor gaza bastı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim, transferde gaza bastı. Önceki gün Cibona Zagrep'ten Hırvat pivot Darko Planinic ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve ilk yabancı transferini gerçekleştiren İzmir temsilcisi dün de Pınar Karşıyaka forması giyen 32 yaşındaki forvet Nusret Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1989 doğumlu Nusret Yıldırım, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Antrenörlüğe Can Sevim'i getirdikten sonra transferde sessizliğini geçen hafta Gaziantep Basketbol'dan forvet Metehan Akyel ve Orman'dan guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna katıp iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yenileyen Petkimspor, son iki transferiyle gücüne güç kattı. İzmir ekibinin bu hafta içerisinde de takviye çalışmalarına da devam etmesi bekleniyor.

PINAR KSK'DEN İKİ İMZA

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, iç transferde iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılarda 25 yaşındaki gurbetçi pivot Mahir Ağva 2 yıllık sözleşme imzalarken, 28 yaşındaki oyuncu kurucu Yunus Emre Sonsırma da 1 yıllık kontrata imza attı. Dış transferde Beşiktaş'tan skorer guard James Blackmon, Türk Telekom'dan oyuncu kurucu Can Korkmaz ve Tofaş'tan forvet Berkan Durmaz'la anlaşan Kaf-Kaf bilindiği üzere DJ Kennedy, Metecan Birsen ve Onuralp Bitim'le yolları ayırmıştı.