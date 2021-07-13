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Haberler Karşıyaka Biçer de listede

Biçer de listede

, teknik direktör adayı olarak ’ın ardından 45 yaşındaki isme de teklif götürdü

Biçer de listede

13.7.2021

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdüren yönetimin, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye eklediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için ilk etapta Erman Güraçar ismi gündeme gelirken, 45 yaşındaki Cüneyt Biçer'in de adaylar arasında olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE KAF-KAF'I ELEMİŞTİ
Daha önce Altay'ı ve Turgutluspor'u Play-Off'tan 2. Lig'e çıkaran teknik direktör Biçer, son olarak geçen sezon Şanlıurfaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştırdı. Cüneyt Biçer'in ismi geçmiş yıllarda da Karşıyaka ile anılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı 2019-20'de Turgutluspor'un başındayken Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla geçerek takımına kupa kazandırdı

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