Kaf-Kaf hareketli

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim, 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar, 96 alacaklı dosyanın büyük bir bölümüyle el sıkıştı. Az sayıda kalan dosyayı kapatmak için görüşmeler sürüyor. Kaf-Kaf'ta yönetim, alacaklı kişilerden muvafakatname imzası almak için alacaklarının yüzde 25'ini ödüyor. Yüzde 50 indirim yapanlara ise ödemesini yapıp dosyasını tamamen kapatıyor. 3.5 yıl görev yaptıktan sonra geçen ayda 3 yıllığına görev gelen Turgay Büyükkarcı yönetiminin en kısa sürede transfer tahtasını açıp takıma yeni isimler kazandırmak için düğmeye basacak.

ONUR TÜRK İLE ANLAŞILDI

YEŞİL-KIRMIZILILAR, eski oyuncuları Rıdvan Şimşek, Onur Okan, Mehmet Yiğit, Mehmet Eren Poyraz, Aykut Kıratlı, Necati Ateş, Necati Yılmaz, Hasan Çelik, Can Erdem, Abdülhamit Yıldız ve Mahmut Temür ile daha önce anlaşma sağlamıştı. Son olarak 2012-2013 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen Onur Türk'ün dosyası da kapatıldı. Sağ kanat oyuncusunun yüzde 60 indirim yaptığı ve dosyasının tamamen kapatıldığı öğrenildi.



KARŞIYAKA'DA BİÇER TAMAM

Kaf-Kaf'ta yönetim, teknik adam konusunda Cüneyt Biçer ile prensipte anlaştığı açıkladı

KARŞIYAKA'DA, yeni sezon öncesi teknik direktör konusu sonuçlandı. KSK'nin listesinde Cüneyt Biçer ve Erman Güraçar bulunuyordu. Yönetim, dün iki teknik adamla bir araya gelirken kurmaylar Biçer ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce Altay ve Turgutluspor'u Play-Off'tan İkinci Lig'e taşıyan teknik adam Cüneyt Biçer, son olarak geçen sezon Şanlıurfaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştırdı. Cüneyt Biçer'in ismi geçmiş yıllarda da yeşil-kırmızılı ekiple anılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda Turgutluspor'un başındayken Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla geçerek takımına kupayı kazandırmıştı.



GOLCÜ HAKAN KUŞ İSKENDERUN'A GİTTİ

KARŞIYAKA'DA 5 sezondur aralıksız forma giyen Hakan Kuş, İskenderun Futbol Kulübü ile anlaştı. Deneyimli golcünün, Kaf-Kaf'ın grubunda yer alan güney ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Karşıyaka, sözleşmesi biten Hakan Kuş ile yeni sezon öncesi anlaşma sağlayamadı. Hakan Kuş'un menajerinin talep ettiği fiyata kulüp olumsuz cevap verinde golcü oyuncu, geçen sezon Menemenspor'u çalıştıran eski milli futbolcu Ümit Karan'ın çalıştırdığı İskenderun FK'nın yolunu tuttu. Son iki sezondur KSK'nin gol yükünü çeken 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde sahaya çıktığı 213 maçta 59 gol attı ve 4 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ