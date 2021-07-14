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Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kulübümüz ve Cüneyt Biçer arasındaki resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

14.07.2021, 12:00