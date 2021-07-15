Seve seve gelirim

KARŞIYAKA'NIN altyapısından yetişen deneyimli kanat oyuncusu, taraftarın talebi üzerine satışı çıkartılan 3 sezonluk kombine biletlerine büyük destek verdi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Sivas Belediyespor ve Vanspor formalarıyla 12 gol 8 asistlik performansıyla göz dolduran Ali Say kombine kampanyasına 10 adet kombine alarak destek olacağını açıkladı. Aldığı kombine kartları 9 Eylül Üni-KSK Başkanı Süleyman Gules'e teslim edeceğini açıkladı. Kaf-Kaf'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Transfer yasağının kalkması için tüm camianın elini taşın altına koyması gerekiyor. Keşke transfer açılsada bonservis kazandırarak gittiğim kulübüme geri dönüp boş mukaveleye imza atsam. Çünkü Karşıyaka Spor Kulübü forması giymek çok büyük bir onur. Bunun kıymetini gurbete gidince anlıyorsunuz. Artık önemli tecrübeler kazandım. Tekrar yuvama geri dönersem kutsal armamız için saha içi ve dışında elimden geleni yapmak için savaşırım" şeklinde konuştu.



CÜNEYT BİÇER MESAİYE BASLADI

KARŞIYAKA'DA yönetim kurulunun prensip anlaşmasına vardığı deneyimli teknik adam Cüneyt Biçer mesaiye başladı. Cüneyt Biçer'in geçtiğimiz gün Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Hamamcı idman sahasının zeminini çok iyi bulan Biçer'in çalışma malzemelerini ve kamp merkezini en ince ayrıntılarına kadar gözlemlediği öğrenildi. Altay ve Turgutluspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmayı başaran Cüneyt Biçer'in ekibinde uzun yıllar Karşıyaka forması giyen Birand Yaytaş'ta yer alıyor. Cüneyt Biçer'in önümüzdeki günlerde kulüpte imza töreni yapılması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ