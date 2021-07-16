Pınar KSK doludizgin

ING Basketbol Süper Ligi'nin İzmirli temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, Temmuz ayı ile birlikte transferde şov yaptı ve son 1 haftada yaptığı 3 yabancı takviye ile gücüne güç kattı. Yabancı oyuncu konusunda değişime imza atan Kaf-Kaf bu doğrultuda ilk olarak ABD'li oyuncu James Blackmon'ı kadrosuna kattı. En son Beşiktaş Icrypex takımında forma giyen skorer oyun kurucu ile anlaşan Karşıyaka ardından bir başka 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Bonzie Colson'u renklerine bağladı. NBA patentli 1.98 boyundaki Colson, daha önce 2019-2020 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka Tekfen'de görev almış ve geçen sezon Fransa Ligi takımlarından Strasbourg formasıyla hem Fransa Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde en değerli oyuncu seçilmişti. Yeşil-kırmızılılar son yabancı hamlesini ise önceki gün gerçekleştirdi ve 3. ABD'li oyuncusunu da kadrosuna dahil etti. KSK, 29 yaşındaki atletik uzun Akil Mitchell'ı da alırken iki yabancısıyla yollarını ayırdı. ABD'li pivot Raymar Morgan, Euroleague'de oynayan Fransız ekibi Asvel'e imza atarken DJ Kennedy de takımdan ayrıldı.



YERLİ YILDIZLARI DA KADROSUNA KATTI

PINAR Karşıyaka'nın yerli transfer harekatı da çok konuşuldu. Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaşan Pınar Karşıyaka Bahçeşehir Koleji'nden 27 yaşındaki uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile de sözleşme imzaladı. Karşıyaka, iç transferde iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılarda 25 yaşındaki gurbetçi pivot Mahir Ağva 2 yıllık sözleşme imzalarken, 28 yaşındaki oyuncu kurucu Yunus Emre Sonsırma da 1 yıllık kontrata imza attı. Kaf-Metecan Birsen ve Onuralp Bitim'le yollar ayrıldı.