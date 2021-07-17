  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde

Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'ya üst üste müjdeler geldi. Transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, 3 eski oyuncusunun dosyasını kapattı.

Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde

17.07.2021, 12:02

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde transfer yasağına konu olan Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz ve Mehmet Yiğit adına yer alan dosyalarımız da tamamen kapatılmıştır. Kesinleşmiş alacaklarının önemli bir kısmından vazgeçen eski oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy da takımda kaldı. Sözleşmeleri sona eren iki futbolcuyla yeniden anlaşıldı. Ege temsilcisinde göreve getirilen teknik direktör Cüneyt Biçer ise ilk idmanına çıktı.

KSK start verdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.