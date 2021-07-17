KSK start verdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da yönetim iç transfer görüşmelerine başladı. Yeşil-kırmızılı takımda, takım kaptanı Mustafa Aşan, kaleci Mehmet Aksoy, savunma oyuncusu Anıl Çıracı ve forvet Hakan Kuş'un sözleşmeleri sona ermişti. İzmir temsilcisi, uzun yıllardır Karşıyaka forması giyen Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy' ile masaya oturacak. İki futbolcuyla yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği, bugün yapılacak anlaşma sonrası imzaların atılması bekleniyor. 2016 yılından beri aralıksız yeşil-kırmızılı formayı giyen Mustafa Aşan'ın yeniden anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Karşıyaka altyapısında yetişen genç kaleci Mehmet Aksoy'un da imzaya yakın olduğu öğrenildi.

HAKAN TAKIMDAN AYRILDI

KSK ile maddi konularda anlaşamayan Hakan Kuş, İskenderun FK ile ön protokol imzaladı. Anıl Çıracı askerde olduğu için görüşme ileri bir tarihte yapılacak.