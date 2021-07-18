Biçer kolları sıvadı

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka geçtiğimiz gün yeni teknik patronu Cüneyt Biçer nezaretinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Hüseyin Hamamcı Sahası'nda top başı yaptı. Henüz basın önünde resmi imzayı atmadan yeşil sahada takımın başında çalışmalara başlayan deneyimli teknik adam ne kadar büyük bir camiaya geldiğini çok iyi bildiğini belirtti. Biçer, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Son düdüğe kadar pes etmeyen, skor ne olursa olsun alkışı hak eden bir takım olmak için savaşacağız. Bunun sözde kalmayacağını, sahaya yansıyacağını herkes görecek. Disiplinli bir şekilde çalışacağız" dedi. Biçer'in ekibinde uzun yıllar Karşıyaka formasını terleten Birand Yaytaş, Muammer Girgin, Faik Vural ve kaleci antrenörü Cem Yılmaz yer alıyor. Bu arada transfer yasağını kaldırmak için çalışan yönetim daha önce anlaşma sağladığı kaleci Aykut Kıratlı, futbolcular Mehmet Eren Boyraz ve Mehmet Yiğit'e geçtiğimiz gün ödeme yaptı.

DOĞUKAN KRİZİ ÇIKTI

Karşıyaka'nın 22 yaşındaki oyuncusu Doğukan İnci çalışmalara katılmıyor

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka geçtiğimiz gün sezonun ilk çalışmasını yaptı. Yeşil-kırmızılıların ilk antrenmanında Doğukan İnci krizi yaşandı. Kaf-Kaf'ın genç oyuncusu kurmaylara mazeret belirtmeden çalışmalara katılmadı. Son iki sezonda takımın en iyilerinden olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni sezonda takımda yer almak istemediği öğrenildi. Doğukan'ın yakın çevresine, KSK'den ayrılmak istediğini ve gerekirse futbola bırakmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Genç oyuncu için menajerler aracılığıyla Kayserispor'un teklif sunduğu ancak sunulan bonservis rakamının çok düşük olduğu öğrenildi. Yönetim, genç oyuncunun idmanlara çıkmadığını tespit ettirmek için tesislere noter getirip tutanak tutturacak. Öte yandan vatani görevini yapmakta olan Harun Atalay ve Mustafa Değirmenci de çalışmalara katılmadı. Sözleşmeleri biten Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy ile de yeniden anlaşma sağlandı. İki oyuncu da Kaf- Kaf ile yoluna devam edecek.

DENİZKURDU'DAN KOMBİNE KAMPANYASINA DESTEK

KARŞIYAKA'DA taraftarın isteği doğrultusunda başlatılan üç sezonluk kombine bilet kampanyasına eski kulüp başkanlarından ve eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu da destek verdi. Denizkurdu, 10 bin TL'lik bilet alarak, transferin önünün açılması için başlatılan kampanyaya katkı yaptı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ