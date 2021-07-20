Kaf-Kaf’ta işlem tamam

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka, iç transferde 2 futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı ekip, sözleşmeleri sona eren takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık, kaleci Mehmet Aksoy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 2014 yılından itibaren yeşil-kırmızılı formayı giyen merkez orta saha oyuncusu ve takım kaptanı Mustafa Aşan, Karşıyaka formasıyla 189 maça çıkmış ve bu maçlarda 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Karşıyaka altyapısından yetişen ve 2016-2017 sezonundan itibaren A takım kadrosunda bulunan 23 yaşındaki kaleci Mehmet Aksoy ise yeşil-kırmızılı formayla toplamda 12 maçta sahada yer aldı. Karşıyaka'da kaldığı için mutlu olduğunu belirten Aşan, "KSK benim yuvam" dedi.

MEHMET AKSOY: HEDEFİMİZ 2. LİG

KALECİ Mehmet Aksoy ise Karşıyaka'nın başarısı için 2 yıl daha ter dökeceğini açıkladı. Aksoy, "Büyük bir camiada forma giyiyorum. Hedefimiz 2. Lig" diye konuştu.



KSK'DE ONUR ALKAN DOSYASI KAPANDI

YENİ sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklılarıyla görüşmeleri sürdüren Karşıyaka, Onur Alkan dosyasını da kapattı. 2013- 2014 sezonunun devre arasında transfer olduğu Karşıyaka'da 1.5 sezon görev yapan Onur'un alacağında yüzde 50 indirim yaptığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar karşılıklı el sıkışarak bir dosyayı daha kapatmış oldu. Karşıyaka yönetimi transfer tahtasını açmak için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcu, antrenör ve çalışanlarıyla temaslarını sürdürüyor.