Kaf-Kaf’a Şimşek desteği

Karşıyaka'da yönetimin çıkardığı 3 sezonluk kombinelere altyapıdan yetişen futbolcuların desteği büyüyor. Timuçin Aşcıgil, Ali Say ve Orhan Ovacıklı'nın ardından KSK'de tarihinin en yüksek bonservis bedelini kulübe kazandırıp Beşiktaş'a transfer olan Rıdvan Şimşek kampanyaya 10 adet kombine alarak destek oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Altay formasıyla Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan deneyimli sağ bek oyuncusu Rıdvan Şimşek; "Karşıyakamızın bu durumda olması içimizi acıtıyor. Transfer yasağının kalkması semte bir heyecan getirecek. Umarım Karşıyaka Spor Kulübü geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmıştır" dedi. İsminin altyapısından yetiştiği Karşıyaka ile çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Rıdvan Şimşek, "Karşıyaka hangi ligde olursa olursa olsun istenildiği takdirde seve seve geri dönerim, para konuşmam. Karşıyaka benim yuvam bize yakışan bu enkazı hep beraber kaldırıp Karşıyaka'yı iki senede 1. Lig'e taşımak. Beni ben yapan Karşıyaka'dır" dedi.