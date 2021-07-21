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Haberler Karşıyaka Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Camiamızın ümit ettiği yerlere geleceğiz

Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Camiamızın ümit ettiği yerlere geleceğiz

Son dakika... TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele edecek Karşıyaka’nın yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer, yeşil-kırmızılı camiaya bayram mesajı verdi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Camiamızın ümit ettiği yerlere geleceğiz
DHA

21.07.2021, 13:25

Karşıyaka gibi büyük bir camiaya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Biçer, "Öncelikle taraftarımızın ve tüm Karşıyakalılar'ın Kurban Bayramı'nı kutlarım. Benim de başlangıcım bayrama denk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Mevcut oyuncu grubumuzla çalışmalara başladık. Her şey çok keyifli gidiyor. Futbolcularımızın istek ve arzu içinde olduklarını görüyorum. Hep birlikte, el ele vererek Karşıyaka'yı herkesin beklediği ve ümit ettiği güzel yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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