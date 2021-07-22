Karşıyaka umutlu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer, yeşil-kırmızılı camiaya bayram mesajı verdi. Karşıyaka gibi büyük bir camiaya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Biçer, "Öncelikle taraftarımızın ve tüm Karşıyakalılar'ın Kurban Bayramı'nı kutlarım. Benim de başlangıcım bayrama denk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz. Mevcut oyuncu grubumuzla çalışmalara başladık. Her şey çok keyifli gidiyor. Futbolcularımızın istek ve arzu içinde olduklarını görüyorum. Hep birlikte, el ele vererek Karşıyaka'yı herkesin ümit ettiği güzel yerlere getireceğiz" dedi.

HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

SEZONA iyi başlamak istediklerini ifade eden Cüneyt Biçer şöyle devam etti: "İyi sonuçlar alarak ligi hedeflediğimiz yerde tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Karşıyaka için her şey güzel olacak."