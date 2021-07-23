Doğukan krizi çözüldü

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da mazeret bildirmeden idmanlara çıkmayan Doğukan İnci krizi tatlıya bağlandı. Son iki sezonda hücum hattında takımı sırtlayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu dün takımla birlikte Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde antrenmanlara çıktı. Futbolu bırakmayı bile göze olan genç oyuncuyu, yöneticilerin ikna etmeyi başardığı öğrenildi.

KAYSERİSPOR TALİP OLDU

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Doğukan İnci'ye Süper Lig ekibi Kayserispor talip olmuş ancak çok düşük bonservis bedeli önerince görüşmeler tıkanmıştı. Süper Lig ekibi Kayserispor'un önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklifle Kaf-Kaf'ın kapısını çalması bekleniyor. Geçen yıl transferde adı Beşiktaş'la anılan, geçen sezon içinde ise kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan genç forvetin, transfer yasağının kalkmasının ardından bu sezon kurulacak yeni takımdaki katkısı merakla bekleniyor.



ANIL ÇIRACI İLE GÖRÜŞÜLECEK

KSK'DE sözleşmesi sona eren forvet Hakan Kuş, İskenderun'a transfer oldu. Kaptan Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy ile sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar mukavelesi biten Anıl Çıracı ile de önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Bedelli askerlik görevini yerine getiren savunma oyuncusu Anıl ile terhis olduktan sonra temasa geçilecek. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Cüneyt Biçer nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.