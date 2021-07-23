Örnek dayanışma

Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için yönetim yoğun çaba harcarken camiadan da destekler gelmeye başladı. Eski oyuncusu Ersin Aydın'ın dosyasını Yelkenbiçer ailesi kapatırken, eski kaleci antrenörü Murat İsmet Erdeğer'in dosyasını 80ler Grubu, eski futbolcu Onur Alkan'ın dosyasını ise geçmiş yıllarda yöneticilik yapmış Mustafa Özçakar'ın ödeme yaparak kapattığı bildirildi. Beş sene sonra transfer tahtasını açıp takviye yapacak yeşil-kırmızılı kulüpte, yasağı kaldırmak için görüşmeler sürüyor. Camiadan dosya kapatma konusunda özellikle geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış kişiler ve camianın ileri gelenlerinin de destek vermesi bekleniyor

FUTBOLCULAR ÖNCÜ OLDU

Taraftarın isteğiyle hayata geçen ve bin TL'ye satışa çıkan üç sezonluk kombine kampanyasına destek, Kaf-Kaf'ın altyapısından yetişen oyuncularından geldi. Kaf- Kaf'ın eski futbolcuları Rıdvan Şimşek, Orhan Ovacıklı, Ali Say ve Timuçin Aşcıgil kombine bilet alacaklarını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpte başkanlık yapan ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu da kombine bilet kampanyasına 10 bin TL'lik katkı yapacağını açıkladı. İzmir ekibinde dönemsel açılacak transfer tahtasında yönetim bugüne kadar dosyaların büyük bir bölümünü kapattı. Geri kalan alacaklı isimlerle de camianın desteğiyle kısa sürede anlaşıp, yeni isimlerin transfer edilmesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ