Denizlispor’a Ekvadorlu golcü

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da, 26 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlük için Yücel İldiz'le el sıkışan, eski futbolcusu Adana Demir'den ayrılan Faslı Ismail Aissati'yle prensipte anlaşan başkan adayı iş insanı Uğur Akkuş, forvete önemli bir takviye için el sıkıştı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ekvadorlu forvet oyuncusu Jhon Cifuente'nin, Denizlispor'da başkanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Uğur Akkuş'la görüşüp el sıkıştığı idida edildi. Başkan adayı Uğur Akkuş'un, Güney Amerikalı futbolcuyla yıllık 200 bin Euro ve bonuslar karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi.