  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Denizlispor’a Ekvadorlu golcü

Denizlispor’a Ekvadorlu golcü

Denizlispor’a Ekvadorlu golcü

24.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da, 26 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlük için Yücel İldiz'le el sıkışan, eski futbolcusu Adana Demir'den ayrılan Faslı Ismail Aissati'yle prensipte anlaşan başkan adayı iş insanı Uğur Akkuş, forvete önemli bir takviye için el sıkıştı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ekvadorlu forvet oyuncusu Jhon Cifuente'nin, Denizlispor'da başkanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Uğur Akkuş'la görüşüp el sıkıştığı idida edildi. Başkan adayı Uğur Akkuş'un, Güney Amerikalı futbolcuyla yıllık 200 bin Euro ve bonuslar karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’a Ekvadorlu golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.