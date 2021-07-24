Karşıyaka’da Burak sevinci

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da Burak Karapınar sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezona çok iyi bir başlangıç yapan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ligin 12. haftasında Batman Petrolspor müsabakasında çapraz bağlarından sakatlandı. Geçirdiği operasyon sonrası uzun süre sahalardan ayrı kalan genç savunmacı yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda takımın en hırslı oyuncuları arasında gözüken Burak Karapınar kurmayların yüzünü güldürüyor. Sol bek ve stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki savunma oyuncusunu yeni sezonda takımın bankoları arasında olması bekleniyor. Karşıyaka altyapısında yetişen Burak Karapınar iki sezon önce 68 Aksaray Belediyespor'da forma giymişti. Genç oyuncu kariyerinde görev yaptığı 26 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



KSK'DE ASKERLER TAKIMA KATILDI

YENİ sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde teknik patron Cüneyt Biçer nezaretinde sürdüren Karşıyaka'da askerlik görevini tamamlayan orta saha oyuncusu Harun Atalay ve kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci takıma döndü. Vatani görevini bitiren iki oyuncu son üç antrenmana takıldı. Çalışmalara yeni katılan iki deneyimli futbolcu, özel programlarıyla takımdan ayrı çalışıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ