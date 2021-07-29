KSK son düzlükte

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar geçtiğimiz gün 9 dosyayla el sıkıştı. Eski futbolcular Mehmet Akgün, Tugay Kırcalı, Mehmet Sıddık, Cenk Güvenç, Onur Bayramoğlu, Adnan Güngör, Cafercan Aksu ve Yiğit Yavuz'a alacaklarının yüzde 25'ini ödeyerek muvafakatname imzalarını alındı. Ulaş Ortakaya ise alacaklarında büyük indirim yaparak dosyasını tamamen kapattı. Ayrıca federasyonda ikişer dosyaları bulunan Mahmut Temür ve Abdülhamit Yıldız'a da ödemeleri yapıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte, 80'ler Grubu, Murat İsmet Erdeğer'in ardından eski oyunculardan Cenk Güvenç'in dosyasını da kapattı. Tugay Kırcalı'ya da gerekli ödemeyi KSKList yaptı. Daha önce Yelkenbiçer ailesi, Ersin Aydın, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar ise Onur Alkan'a ödeme yapmıştı.

GERİ ADIM ATAN İSİMLER VAR

Tansfer yasağına neden olan 96 dosyada sona doğru gelindi. Alacaklarının 25'i karşılığında muvafakatname imzası vermeyi kabul eden bazı isimlerin ise geri adım attığı ve alacaklarının tamamının ödenmesi konusunda direttiği öğrenildi.



TESİSLERDE KAMP DEVAM EDİYOR

KSK, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde teknik patronu Cüneyt Biçer nezaretinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı oyuncuların gösterdiği performansın kurmayları mutlu ettiği öğrenildi. Öte yandan transfer yasağının kalkmasının ardından Kaf-Kaf, teknik patron Cüneyt Biçer'in vereceği rapor doğrultusunda dış transfer çalışmalarına başlayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ