KSK’ye Altay’dan jest

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını geçici olarak kaldırıp üst liglere çıkacak kadro oluşturmayı hedefleyen Karşıyaka'ya bir destek de ezeli rakibi Altay'dan geldi. Borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanla tek tek anlaşmaya çalışan Karşıyaka'ya Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da destek verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla görüşen Ekmekçioğlu, transfer yasağına neden olan dosyalardan birini de kendilerinin karşılayacağını açıkladı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, az çok demeden yanlarında olan ve transfer yasağının kaldırılması için destek veren herkese, her gruba teşekkür etti. "Biz birlikte güçlüyüz" diyen Büyükkarcı, "Karşıyaka benim değil bizim kulübümüz. Bu destek arttıkça yasağı kaldırma süremiz de kısalacak. Camiadan bu konuyla ilgili daha çok işbirliği bekliyoruz. Taraftarlarımız için de 3 yıllık futbol kombine kartlarını satışa çıkardık. Kombinelere büyük ilgi olacağını düşünüyoruz. Karşıyaka'nın futbolda hak ettiği yere gelmesi için projelerimiz, çalışmalarınız artarak sürecek. Yasağın kalkması konusunda böylesine güzel ve anlamlı bir adım atan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na ve Altay camiasına sonsuz teşekkür ediyoruz. Son yıllarda ortaya çıkan sporun yalnızca çekişmeden ibaret olduğu yönündeki anlayış, bu tarz karşılıksız ve birbirini yüceltmeye çalışan bakış açısıyla yıkılacak, sporun gerçek ruhuna ulaşmamıza vesile olacaktır" dedi.



TRİBÜNDE DE YAKINLAR

İzmir'i daha önce yıllarca 1. Lig ve Süper Lig'de birlikte temsil edip derbilerde rakip olan, 2009 ve 2010 yıllarında Süper Lig'e çıkmak için Play-Off'ta karşılaşan KSK ve Altay arasındaki dostluk son senelerde tribünde pekişti. 10 yıldır farklı liglerde yer alan iki kulüpten Karşıyaka taraftarları, o dönem 3. Lig'den çıkmak için Play-Off yarı finali oynayan Altay'a 8 Mayıs 2017'deki Çorum Belediyespor maçında tribünde destek verdi. Altaylılar, 2018-2019 sezonunda Karşıyaka'yı aynı ligde Vanspor'la oynadığı Play-Off maçında tribünde yalnız bırakmadı. Kendi tesisleri bakımda olduğu için saha arayan yeşil-kırmızılılara Altay 2 yıl önce tesislerinin kapılarını açmıştı.