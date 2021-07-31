KSK’de Gökhan tamam

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar, 2016- 2017 sezonunda takıma forma giyen ve geçen sezonda teknik direktör İbrahim Cezayir'in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Ünal el sıkıştı. Kaf-Kaf'ta futbolculuk döneminden kalan alacaklarında yüzde 50 indirim yapan Gökhan Ünal'ın dosyası kapandı. Karşıyaka'da yönetimin 7-8 dosya sahibiyle daha el sıkıştığı, yapılacak ödemelerin ardından muvafakatname imzası alınan isimlerin de açıklanacağı bildirildi.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

İzmir ekibinde, KSKList, Tugay Kırcalı'nın ardından Yiğit Yavuz'un da ödemeni gerçekleştirdi. Beş sezon sonra takıma takviye yapmak için transfer tahtasını açmak için yoğun çaba harcayan yeşil-kırmızılılar daha önce Mehmet Akgün, Tugay Kırcalı, Mehmet Sıddık, Cenk Güvenç, Onur Bayramoğlu, Adnan Güngör, Cafercan Aksu, Yiğit Yavuz, Ulaş Ortakaya, Rıdvan Şimşek, Onur Okan, Mehmet Yiğit, Mehmet Eren Poyraz, Aykut Kıratlı, Necati Ateş, Necati Yılmaz, Hasan Çelik, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür ve Murat İsmet Erdeğer ile anlaşma sağlamıştı.

KARSIYAKA, BOLU'DA 3 HAZIRLIK MAÇI PLANLIYOR

YENİ sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde günde çift idman yaparak sürdüren Karşıyaka, 4 Ağustos'ta başlayacak Bolu Abant kampında özel maç yapmayı planlıyor. Yeşil-kırmızılıların, Bolu kampında en az 3 hazırlık maçı yapmayı hedefledi öğrenildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ