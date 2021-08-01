Sıra Karşıyaka’da

TFF Üçüncü Lig 3. Grup'ta transfer yasağını geçici olarak kaldırıp kadrosunu 5 yıl aradan sonra takviye etmek isteyen Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, takımı yeni sezona hazırlarken, bir yandan da transferlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Turgutluspor'da görev yaparken geçen yaz 3. Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'ya rakip olup takımını 2. Lig'e taşıyan Biçer, şampiyonluktan ettiği Kaf-Kaf'ı bu kez aynı hedefe ulaştırmaya çalışacak. Deneyimli teknik adam, 2016-2017 sezonunda da Altay'ı Play-Off finalinden 2. Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Şampiyon apoletli teknik adam şimdi de Kaf-Kaf'ı hedefe taşımak için kolları sıvadı. Karşıyaka'da hazırlıklarını transfer yasağının açılması üzerine yaptıklarını ifade eden yeşil-kırmızılıların teknik patnonu Cüneyt Biçer, "Yasak açılmazsa da elimizdeki kadroyla devam edeceğiz. Sonuçta 3 yılda 2 kez Play-Off oynamış bir takımımız var. Ancak biz transferin açılacağını biliyoruz. Buna göre hareket ediyoruz. Yasak kalktığında elimizden gelen en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.



KADERLERİNİ KENDİLERİ ÇİZECEK

Karşıyaka'nın elinde kaliteli bir kadro olduğunu belirten tecrübeli teknik adam Cüneyt Biçer, "Transfer yasağı açıldıktan sonra yapılacak takviyelere göre kadrodan kimlerin eleneceğine açıkçası futbolcular kendi performanslarıyla karar verecek. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Kararımızı oyuncuların antrenmanlardaki performanslarına göre vereceğiz. Karşıyaka transfer yasağı açılsa da açılmasa da hedefe oynayacak. Karşıyaka gibi köklü ve büyük bir kulüpte görev alıp zirve hedeflemiyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Rakiplerimize bakmadan 34 müsabaka boyunca ayakta kalan, mücadeleyi bırakmayan takım olacağız" diye konuştu.