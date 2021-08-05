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Karşıyaka'da Cihan ayrıldı

TFF 3'ücü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Karşıyaka'da stoper Cihan Ethemoğlu takımdan ayrıldı. Altyapıdan yetişip vitrine çıkan 23 yaşındaki futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Karşıyaka'da Cihan ayrıldı
DHA

05.08.2021, 13:23

Geçen sezon 19 maçta yeşil-kırmızılı formayı terleten Cihan, veda mesajında, "Artık veda vakti geldi. Bugün itibarıyla altyapısından yetiştiğim Karşıyaka Spor Kulübü'nden resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım. İyisiyle kötüsüyle kulübün içerisinde bulunduğum süre boyunca elimden geleni her zaman fazlasıyla yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve bana katkı sağlamış ,üzerimde en ufak emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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