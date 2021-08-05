Karşıyaka'da Cihan ayrıldı

Geçen sezon 19 maçta yeşil-kırmızılı formayı terleten Cihan, veda mesajında, "Artık veda vakti geldi. Bugün itibarıyla altyapısından yetiştiğim Karşıyaka Spor Kulübü'nden resmi olarak ayrılmış bulunmaktayım. İyisiyle kötüsüyle kulübün içerisinde bulunduğum süre boyunca elimden geleni her zaman fazlasıyla yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve bana katkı sağlamış ,üzerimde en ufak emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.