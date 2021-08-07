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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf Bornova’yı alacak

Kaf-Kaf Bornova’yı alacak

Bornova’nın yarışmacı haklarını almak için harekete geçen yeşil-kırmızılı takım, genç ve yetenekli oyuncularına forma verecek

Kaf-Kaf Bornova’yı alacak

7.8.2021

ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka, önemli bir hamleye imza atıyor. Avrupa'da elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandıran yeşil-kırmızkılı kurmayların, Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nin (TBL) İzmirli temsilcisi Bornova Belediye'nin yarışmacı haklarını alarak, pilot takım yapacağı öğrenildi. TBL'ye katılım bedelini sürenin dolmasına 10 dakika kala yatıran Bornova Belediyesi, o günden bu yana kadroyu oluşturmak için bir hareket yapmadı. Bornova Belediyesi'nin suskunluğu karşısında Pınar Karşıyaka kulübün haklarını almak için girişime geçti. İki taraf anlaşırsa Pınar Karşıyaka, Bornova adıyla gelecek sezon TBL'de pilot takımıyla yer alacak.

BAŞKA TALİPLER DE VAR
KSK, genç ve yetenekli oyuncularını burada oynatacak. Pınar Karşıyaka'nın dışında İzmir ve Ankara'dan iki farklı grubun da kulübün haklarını almak istediği öğrenildi.

■ ÜMİT YÖNEY

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