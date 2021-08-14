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Karşıyaka'da Hüseyin'den imza

TFF 3'üncü Lig'de haftalardır borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak transfer yasağını geçici süreyle kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Hüseyin Atalay'ı da ikna etti.

14.08.2021, 18:32