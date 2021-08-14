Yeşil-kırmızılılarda 2013-2014 sezonunda forma giyen futbolcu, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacaklarının yüzde 50'sinin ödenmesi koşuluyla Kaf-Kaf'la arasındaki dosyayı kapatmayı kabul etti. Karşıyaka'nın muvafakatname vermesi için geçen hafta anlaşmaya vardığı eski futbolcularından Veli Torun ise son anda imza atmaktan vazgeçti. Antrenmanlarını bir süredir Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, pazartesi günü Afyon'a kampa gidecek.
Karşıyaka'da Hüseyin'den imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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