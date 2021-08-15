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Haberler Karşıyaka KSK Blackmon’a kavuştu

KSK Blackmon’a kavuştu

Yeşil-kırmızılı ekibin yeni yıldızı sağlık kontrolünden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak. Pınar Karşıyaka’nın diğer yabancıları önümüzdeki hafta İzmir’de olacak

KSK Blackmon’a kavuştu

15.8.2021

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarına bu ay itibariyle start veren Pınar Karşıyaka'nın yeni yabancıları da Türkiye'ye gelmeye başladı. Yeşilkırmızılı ekibin yeni yabancı transferlerinden James Blackmon, İzmir'e gelerek takıma katıldı. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki şutör guard, ligde 18.5 sayı, 3.4 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Blackmon, sağlık kontrolünden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

YABANCILAR İZMİR'E GELİYOR
Pınar Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları da yeni haftada İzmir'de olacak. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi dış transferde ise şutör guard James Blackmon'un yanı sıra kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell'i kadroya katmış yerli transferinde guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile anlaşmıştı. Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yenileyen ekip ayrıca Fransız forvet Amath M'Baye, ABD'li guard Tony Taylor ve milli pivot Semih Erden'le birer yıllık daha sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

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