Karşıyaka’da kamp başlıyor

İzmir ekibi, Afyonkarahisar’da pandemiden dolayı 5 gün kalacak

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezona yaklaşık 5 haftadır İzmir'de hazırlanan Karşıyaka, bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek. Daha önce korona virüs pandemisi nedeniyle Bolu'daki ilk etap kampını iptal eden Kaf-Kaf, Afyon'da yine pandemi nedeniyle kampı uzatmayıp 5 gün kalacak. Yeşil-kırmızılı ekip kampta Çarşambaspor ve Aksarayspor'la hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Geçen sezondan beri toplam 13 futbolcuyla yollarını ayıran Karşıyaka, kadrodaki mevcut tüm futbolcuları kampa götürecek. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan kulüpte takıma yeni katılıp isimleri açıklanmayan 6 transfer de kadroyla kampa gidecek.