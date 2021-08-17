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Karşıyaka’nın alternatifi Tire

İzmir temsilcisi, Atatürk Stadı’nın çürük olduğu gerekçesiyle yeni sezondaki ilk maçlarını Tire’deki statta oynamak istiyor

Karşıyaka’nın alternatifi Tire

17.8.2021

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup ekibi Karşıyaka, 5 günlük kamp için Afyon'a giderken, iç saha maçlarını oynadığı İzmir Atatürk Stadı'yla ilgili İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. KSK, maçların oynanmasında sakınca olmamasına rağmen daha önce çürük olduğu gerekçesiyle tribüne seyirci alınmayacağı iddiaları gündeme gelen emektar statla ilgili kuruldan olumsuz görüş çıkarsa sezonun ilk iç saha karşılaşmaları için Tire'de atıl durumda kalan UEFA standartlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'na yönelmeyi değerlendiriyor. Kaf-Kaf, olumsuz bir görüş çıkmazsa ise ilk haftalarda İzmir Atatürk Stadı'nı kullanmaya devam edecek. Bornova Stadı'nı kullanmak için de Bornova Belediyesi'yle protokol yapan Ege temsilcisi Alsancak Stadı açıldıktan sonra iç saha maçları için Bornova'ya taşınacak.

5 MAÇ SONRA DÖNECEK
Yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nın Ekim ayı sonunda tamamlanması, Karşıyaka'nın ilk 5 iç saha maçını oynadıktan sonra Alsancak'ın açılmasıyla Bornova'nın yolunu tutması bekleniyor.

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