Kaf-Kaf harıl harıl

TFF 3. Lig'te 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, dış transferde şimdiden anlaşılıp Afyonkarahisar kampında takımla çalışan 7 futbolcunun isimlerini açıklarken, yasağı açmak için muvafakatname vermeye yanaşmayan 12 eski futbolcu ve çalışanın ismini de duyurdu. Büyükkarcı, Z.Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sol bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfa'dan orta saha Samican Keskin, Kırşehir Bld'den Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş ve Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ın takıma katıldığını belirtti. Başkan Büyükkarcı, eski futbolculardan Fatih Gül, Mehmet Türkmehmet, Ramazan Sal, Youssef Yeşilmen, Ali Kemal Özkan, Osman Fırat, Caner Bulut, Servan Taştan, Okan Şahingöz ve Sercan Türkeri'nin yanı sıra antrenörler Murat Ceylan ile Selçuk Tarakçı'nın imza vermeye yanaşmadığını belirtti.



KARŞIYAKA STADI İÇİN PROTOKOL HAZIR

BAŞKAN Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'da yıllardır beklenen yeni stat konusunda geçen ay uzlaşmaya varılan protokol taslağının da geldiğini söyledi. Büyükkarcı, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Protokol taslağı geçen hafta elimize ulaştı. 1 ay içerisinde protokolün yazılması gerekiyor. Yazıldıktan sonra iş artık en kolay bölümlerden birine gelecek ve ihale süreci başlayacak" dedi.