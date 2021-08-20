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Karşıyaka’da eskiye dönüş

Kaf-Kaf’ta teknik direktör Cüneyt Biçer, takıma katılan yedi oyuncudan 5’ini eski öğrencileri arasından seçti.

Karşıyaka’da eskiye dönüş

20.8.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, takıma 7 takviye yaparken, teknik direktör Cüneyt Biçer transferleri eski oyuncuları arasından belirledi. Tecrübeli teknik adam 7 yeni transferden 5'iyle eski takımlarında beraber çalıştı. Z.Kömür'den gelen forvet İhsan Furkan Deniz, altyapısında yetiştiği Altay'da Cüneyt Biçer yönetiminde 2016-2017 sezonunda 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Kırşehir Bld'den ayrılıp Kaf-Kaf'a imza atan golcü Abdülkadir Akyıldız da Cüneyt Biçer'le hem 2017'de Altay hem de 2020'de Turgutluspor'da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu gördü.

ŞAMPİYONLARI TERCİH ETTİ
Turgutluspor'dan 21 yaşındaki kaleci Yunus Yağız, yine Biçer'le kulüpte genç file bekçisi olarak Play- Off şampiyonluğu yaşadı. Çorum FK'dan 28 yaşındaki sol bek Ertuğrul Sancaktutan, 2017-2018 sezonunda Çorum'da, Şanlıurfaspor'dan 28 yaşındaki orta saha Samican Keskin de geçen sezon yine Şanlıurfa ekibinde Cüneyt Biçer'le çalıştı.

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