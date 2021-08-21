Şimdiye kadar alacaklı 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından kaynaklı 120 dosyanın çoğundan muvafakatname imzası alan Karşıyaka, Futbol Federasyonu'ndaki dosyalarını geri çekmek için paralarının tamamını isteyen isimleri ikna etmeye çalışıyor. Kadrosunu 7 futbolcuyla takviye ederek bu oyunculara lisans çıkarabilmek için yasağın kalkmasını bekleyen Karşıyaka, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Çarşambaspor'u 3-2 mağlup etti. Kaf-Kaf'ın gollerini Mustafa Durgun, Batuhan ve yeni transferlerden Abdülkadir attı.KSK Tire yolcusu
Karşıyaka’ya yasak desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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