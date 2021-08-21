Haberler Karşıyaka Karşıyaka’ya yasak desteği

Karşıyaka’ya yasak desteği

Transfer yasağını geçici olarak kaldırarak altyapı patentli oyuncuların kaldığı kadrosunu 5 yıl sonra ilk kez takviye etmeye çalışan Karşıyaka’ya eski yöneticilerden destek geldi. Yasağın kaldırılabilmesi için eski yöneticilerden Azat Yeşil 100 bin TL, Ayhan Gültekin ise 50 bin TL bağışladı. Eski başkanlardan Cenk Karace, yasağın açılması için başlatılan kombine bilet kampanyasına 15 biletle destek oldu.

21.08.2021, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021, 13:47