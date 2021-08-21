KSK Tire yolcusu

KARŞIYAKA, sezonun ilk bölümündeki iç saha maçlarını oynamak için Tire'de karar kıldı. Yeşil-kırmızılıların alternatif kalmadığı için son yıllarda iç saha maçlarını oynadığı İzmir Atatürk Stadı'na tribünlerinin çürük olduğu iddiasıyla yeni sezon öncesi seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, Karşıyaka yönetimi, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'na gidip zeminin son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Sezon öncesi 5 yıldır süren transfer yasağını açarak yeni takviyeleriyle şampiyonluk hedefleyen Kaf-Kaf, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığı taraftarlarıyla tribün desteğini daha fazla arkasına alacağı 15 bin kapasiteli statta buluşup yeni bir başlangıç yapmayı istiyor. Tire 1922 yarışmacı haklarını Bucaspor 1928'e devrettikten sonra statta 2.5 yıldır profesyonel maç yapılmadı.



AZAD YEŞİL'DEN 100 BİN TL KATKI

Transfer yasağını kaldırmak için büyük bir çaba harcayan Karşıyaka'ya eski yöneticilerden iş insanı Azad Yeşil'den büyük destek geldi. Azad, yasağın kalkması için 100 bin TL yardımda bulundu. Başkan Turgay Büyükkarcı, önceki gün alacaklarını isteyen eski futbolculardan Fatih Gül, Mehmet Türkmehmet, Ramazan Sal, Youssef Yeşilmen, Ali Kemal Özkan, Osman Fırat, Caner Bulut, Servan Taştan, Okan Şahingöz ve Sercan Türkeri'nin yanı sıra antrenörler Murat Ceylan ile Selçuk Tarakçı'nın imza vermeye yanaşmadığını belirtmişti.