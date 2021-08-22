Karşıyaka'ya destek yağıyor

Transfer yasağını kaldırmaya çalışan İzmir ekibine yardımlar sürüyor

TRANSFER yasağını geçici olarak kaldırarak altyapı patentli oyuncuların kaldığı kadrosunu 5 yıl sonra ilk kez takviye etmeye çalışan Karşıyaka'ya eski yöneticilerden destek geldi. Yasağın kaldırılabilmesi için eski yöneticilerden Azat Yeşil 100 bin TL, Ayhan Gültekin ise 50 bin TL bağışladı. Eski başkanlardan Cenk Karace, yasağın açılması için başlatılan kombine bilet kampanyasına 15 biletle destek oldu. Şimdiye kadar alacaklı 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından kaynaklı 120 dosyanın çoğundan muvafakatname imzası alan Karşıyaka, futbol federasyonundaki dosyalarını geri çekmek için paralarının tamamını isteyen isimleri ikna etmeye çalışıyor. Karşıyaka, yeni transferler için yasağın kalkmasını bekliyor.