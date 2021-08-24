Karşıyaka’dan Soma’da prova

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki 5 günlük kampını tamamlayan Karşıyaka, geçen sezon kendisiyle aynı grupta yer alıp şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Somaspor'la bugün hazırlık maçında karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki özel karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Transfer döneminin bitimine 2 hafta kala aylardır uğraştığı yasağı kaldırmak için zamanla yarışan Kaf-Kaf, kadrosuna kattığı 7 yeni futbolcuyla lig öncesi en önemli provalardan birini Soma'da verecek.

BİÇER: EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİZ

Teknik direktör Cüneyt Biçer, çalışmaların iyi gittiğini söyledi. Biçer, "Hazırlık maçları eksiklerimizi görmemiz açısından çok iyi bir fırsat. Lige iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu. Başkan Turgay Büyürkarcı ise transferin önünü açmak için camianın kendilerine büyük destek verdiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.