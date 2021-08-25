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Karşıyaka beklemede

Statü nedeniyle 25 yaş üzeri en fazla 10 futbolcu oynatacak KSK, bu sınırı aştı. İzmir ekibi 25 yaşın altında oyuncu alacak

Karşıyaka beklemede

25.8.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, yeni isimler için aceleci davranmayacak. Geçen sezondan beri toplam 13 futbolcuyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, transfer döneminin sonunu bekleyecek.
Ligin statüsü nedeniyle 25 yaş ve üzeri en fazla 10 futbolcuyu maçlarda oynatabilen, yeni takviyelerle şimdiden kadrosunda bu sınırı aşan 10 isim olan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, "Yeni transferler için süreci bekleyeceğiz. Kontenjanımız dolu, duruma göre 1-2 transfer daha yapabiliriz" diye konuştu.

YASAK MUTLAKA KALKACAK
Transfer döneminin bitimine 2 hafta kala halen yasağı açmaya uğraşan Karşıyaka'da Cüneyt Biçer şöyle konuştu: "Yasağın önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz. Transfer yaparsak da yapmış olmak için yapmayacağız. Ancak oyuncular çok yüksek ücret istiyor."

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