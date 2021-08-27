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Haberler Karşıyaka Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti

Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti

Karşıyaka 4 ismi daha ikna etti

27.8.2021

TRANSFER döneminin bitmesine günler kala transfer yasağını kaldırabilmek için zamanla yarışan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı 4 eski futbolcusunu daha muvafakatname imzası vermeye ikna etti. Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş 96 eski futbolcu ve çalışandan kaynaklı 120 borç dosyasını, transferi geçici olarak açmak için tek dönemliğine ertelemeye veya tamamen kapatmaya çalışan İzmir ekibi, yasağı TFF Üçüncü Lig'in başlayacağı 5 Eylül'e kadar kaldırıp kadrosuna kattığı 7 yeni isme lisans çıkarmak istiyor. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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